Тегеран, , 13:43 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонный разговор с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, сообщает 26 февраля агентство ISNA.

Телефонный разговор состоялся после авиаудара, который ВВС США нанесли по Сирии.

Министры заявили о необходимости того, чтобы страны Запада придерживались резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, уважали суверенитет и независимость этой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля США нанесли удар по нескольким зданиям в Сирии на границе с Ираком. Как заявили в Пентагоне, целью авиаудара военно-воздушных сил США стала инфраструктура проиранских вооружённых групп в САР.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что атака была совершена после получения разведывательной информации от иракской стороны. По словам министра, американские военные были уверены в точности этих сведений.