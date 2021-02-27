Минск, 27 февраля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Глава белорусского МИД Владимир Макей фактически подтвердил возможность поиска и ликвидации врагов режима за пределами страны. На территории каких стран может развернуться деятельность белорусского КГБ, предполагает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Председатель белорусского КГБ Иван Тертель поделился готовностью своей организации «карать предателей… где бы они не находились». Что же, эти слова могут не вполне соответствовать реальности, ибо сложно себе представить смелые действия белорусского КГБ в странах Евросоюза или в США. Уж очень болезненным может быть ответ для бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тем не менее привычка к государственному терроризму по отношению к своим гражданам может соблазнить белорусских силовиков поохотится на «беглых» оппозиционеров на территории России. Излишне смелое предположение? Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко хочет карать «беглых предателей» за рубежом. Речь идёт о России?».