Уфа, , 13:55 — REGNUM Рабочий получил тяжелую травму глаз во время ремонта бурового насоса в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекция.

Сообщается, что несчастный случай произошел с 52-летним рабочим ООО «РН-Бурение» (Уфимский филиал). 8 февраля бурильщик ремонтировал буровой насос на кустовой площадке скважины. В какой-то момент ему в глаза попал раствор, который вызвал химический ожог.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции региона выясняют обстоятельства произошедшего.

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