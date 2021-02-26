Ярославль, 26 февраля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Ярославской области предупредило жителей Ярославля о резком ухудшении погоды 26 февраля. До 18:00 в городе ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с.

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МЧС прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе транспорта увеличения количества ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушений слабо укрепленных конструкций, нарушений в системе ЖКХ.

Кроме того, ярославцев предупреждают о возможных случаях травматизма на улицах. Сильные осадки усугубляют и без того тяжелую ситуацию с уборкой города.