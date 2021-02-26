Калуга, , 13:55 — REGNUM В Калуге ряд управляющих компаний пригласили 20 промышленных альпинистов для очистки кровель от сосулек и снежной наледи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

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Ранее градоначальник Дмитрий Денисов поручил коммунальщикам подходить с особой осторожностью к очистке кровель от наледи и сосулек — чтобы не повторить ошибок прошлого года. Тогда кровли нескольких домов в процессе борьбы с сосульками были повреждены, а квартиры на верхних этажах затоплены.

По словам заместителя городского головы-начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, с 12 февраля с улиц Калуги было вывезено более 94,5 тысячи кубометров снега. Это треть всего снега, вывезенного из города с начала зимы. Уборкой улиц ежедневно занимается до 210 единиц техники. На уборке дворов занято около 50 тракторов и 700 дворников управляющих компаний. Однако 135 калужских дворов от снега пока ещё не очистили.

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