Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Федеральный окружной суд США обязал КНДР выплатить $2,3 млрд в качестве компенсации за ущерб членам экипажа американского корабля «Пуэбло», захваченного в 1968 году, и их семьям. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент).

Как отмечается в постановлении суда, северокорейская сторона несёт ответственность перед исцами за побои, незаконное лишение свободы, причинение эмоционального стресса и убийство человека.

Известно, что корабль-разведчик ВМС США был захвачен северокорейскими военными 23 января 1968 года в 40 км от побережья КНДР. Один из 83-х членов экипажа был убит, остальные освобождены через 336 дней (~11 месяцев).

Отмечается, что каждому из 49 ныне живущих членов экипажа присуждена компенсация в размере от $13,1 млн до $23,8 млн, членам их семей — $200,25 млн, семьям погибших моряков — $179,21 млн.

Решение суда останется символическим, поскольку Пхеньян обычно не реагирует на постановления иностранных судов.