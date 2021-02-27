Москва, , 16:36 — REGNUM Призывы российских артистов «бороться против системы» выглядят особенно странно с учетом зарплат, которые получают эти «угнетенные». О том, нормально ли, когда рупорами протеста становятся весьма успешные, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Михаил Ефремов Цитата из к/ф «На Париж». Реж. Сергей Саркисов. 2019. Россия

Понятно, что те сотни тысяч рублей, которые требует за один день съемок каждого из них российская актерская верхушка, не могут служить надежным «индикатором продажности». Действительно, почему богатый не может возмущаться политическим устройством той или иной страны, особенно той, гражданином которой он является. Но тут вступает в свои права статистика, которая, к сожалению, показывает, как в последнее время протест перестает быть уделом тех, кому он действительно нужен, бедных и обездоленных.

Из протеста делают шоу, которое хорошо выглядит на экранах телевизоров и может служить информационным оправданием далеко идущих политических последствий. Также, как и сопутствующая таким шоу болтовня о «справедливости и законности». И вот в таких шоу участвовать стыдно даже для самого «профессионального» артиста, не правда ли? Читайте статью Платона Беседина «За сколько вы, мастера культуры?».