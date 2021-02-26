Вашингтон, , 13:42 — REGNUM В сети появились официальные снимки нового кроссовера компании General Motors Company (GMC) под названием Terrain. Фото с машиной распространила пресс-служба автопроизводителя.

На снимках запечатлена модель в комплектации Denali. Это авто укомплектовано модернизированной головной оптикой, колёсными дисками, покрытыми хромом, а также более стильным передним бампером, чем у базовой версии.

Ожидается, что в качестве базового силового агрегата у новинки будет функционировать 1,5-литровый турбированный мотор. Кроме того, в линейке двигателей может также быть и четырехцилиндровый турбомотор рабочим объёмом два литра.

Официальная премьера автомобиля намечена на 2022 год.

Ранее в компании General Motors заявили, что переоборудование заводов марки в США под выпуск электрокаров завершится по большей части к 2035 году.

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