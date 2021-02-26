Мадрид, , 13:39 — REGNUM Группа молодых людей 25 февраля сожгла несколько фотографий короля Филиппа VI и почетного короля Хуана Карлоса I как «наследников франкизма» в ходе акции протеста в Автономном университете Мадрида (UAM) в поддержку рэпера Пабло Аселя, в котором приняли участие около 30 человек. Об этом пишет Última Hora.

Через социальные сети студенты договорились встретиться в 14:00 на «антимонархический митинг и против репрессий» на кампусе Кампобланко перед станцией Renfe под лозунгом «Достаточно репрессий, свободу политзаключенным! Пусть горит монархия».

В какой-то момент некоторые из них нарисовали мелом круг на земле, куда они поместили одну за другой десятки фотографий обоих монархов, и подожгли их, выкрикивая такие фразы, как: «коррумпированная монархия», «Бурбонов на трибунал» или «да сгорит король». На некоторых фотографиях заметили даже диктатора Франсиско Франко.

Студенты в масках разместили три баннера, соблюдая безопасное расстояние. При этом все «политические заключенные» требовали полной свободы Пабло Аселя, включая как тех, кто был арестован за беспорядки в ходе последних протестов, так и сепаратистов, осужденных «за подстрекательство к мятежу», «и всех, кто находится в тюрьме только за выражение своего мнения и критику режима». «Это также жест против жестокого насилия со стороны полиции», — добавила студентка.

Университет обвиняется в «цензуре»

Протестующие также обвинили университет в «цензуре» за снятие плакатов с призывами. «Мы поговорили с работниками университета, которые подтвердили, что приказ о срыве плакатов и баннеров исходит от администрации», — сказал один из студентов UAM и член Contracorriente, одной из групп, организовавших демонстрацию.

Другая студентка и член платформы референдума UAM заявили, что университет «уже пытался бойкотировать» подобные собрания, организованные два года назад, и заверил, что университет «позиционирует себя рядом с монархией и правительством, и пытается опустить все вопросы к короне и режиму».

«Вот почему такая демонстрация так необходима, и мы призываем отвергнуть эту цензуру и «нападения» на свободу слова, которые также практикуются в университетах», — добавили студенты.