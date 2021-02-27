Киев, , 12:52 — REGNUM Взаимоотношения Евросоюза с Украиной уже давно напоминают игру в одни ворота, когда Украине показывают «готовность принять» ее в ЕС, не указывая сроков, а в замен требуют предоставить массу услуг прямо сейчас. О том, как и почему это работает, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Условия «хорошего поведения» Украины в процессе ассоциации ее с Евросоюзом прописываются настолько тщательно, чтобы на Украине даже мысли не возникало о возможности эти условия нарушить. Что же касается ЕС, то здесь говорить о собственных обязательствах и сроках не очень принято, это пусть украинские «туземцы» о таких пустяках беспокоятся.

А если будут хорошо выполнять евросоюзовские предписания, тогда, возможно, сподобятся очередной евросоюзовской подачки. Тем не менее, ушлым европейцам приходится изобретать надежные формы контроля, одной из которых является т.н. «зеленый тариф». Что это и почему, как только речь заходит об «охране природы по-европейски», стоит покрепче держаться за кошелек? Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: «зеленый тариф» как форма европейской «любви»».