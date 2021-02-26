Минск, , 13:38 — REGNUM «Законодательство об экстремизме содержит нечеткие определения и неточные процедуры определения того, что считается экстремистским. Распространение (в том числе репост) или хранение «экстремистских материалов» наказуемо статьей 17.11 Кодекса об административных правонарушениях», — сказано в опубликованном 25 февраля докладе для 46-й сессии Совета ООН по правам человека, который представила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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Она напомнила, что сменявшие друг друга обладатели мандата специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии критиковали негативный эффект при использовании официальным Минском такой правоприменительной практики. Она негативно отражалась на свободе выражения мнений и свободе средств массовой информации, отметила в своём докладе верховный комиссар ООН по правам человека.

Бачелет при этом сослалась на документы ООН (A / 74/196, пункт 54) и рекомендовала властям Белоруссии в целях обеспечения свободы выражения мнений и убеждений пересмотреть закон о средствах массовой информации, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами, в частности: (i) отменить обязательную аккредитацию в качестве предварительного условия для занятия профессией журналиста онлайн или офлайн; (ii) преобразовать процедуры регистрации СМИ на основе разрешений в простую, прозрачную и недискриминационную систему уведомления, управляемую независимым органом; (iii) привести нормы регулирования и ограничения в Интернете в соответствие с международными стандартами, а также обеспечить передачу ограничений или блокировок веб-сайтов в исключительную юрисдикцию судов с необходимыми гарантиями и возможностью обжалования; (b) полностью отменить уголовную ответственность за диффамацию и воздерживаться от использования законов об экстремизме для подавления свободы выражения мнения.