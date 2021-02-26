Ульяновск, , 13:37 — REGNUM В Ульяновской области стартует приём заявок на предоставление путёвок в загородные оздоровительные лагеря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Заявки начнут принимать 1 марта. Речь идёт о путёвках, стоимость которых будет частично компенсирована. С учётом пандемии коронавируса заявки будут принимать в электронной форме, документы родители должны будут представить в течение десяти дней после подачи обращения.

В министерстве просвещения Ульяновской области отмечают, что в этом году могут быть организованы не только стандартные 21-дневные смены, но и более короткие — в 14 или 10 дней. В ведомстве подчёркивают, что ребёнок отдохнуть в нескольких сменах, но общая продолжительность не должна превышать 28 дней.

Первый вице-премьер Екатерина Уба поясняет, что действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса сохраняется: основная масса мероприятий будет проводиться на открытом воздухе, лагеря должны быть наполнены наполовину, и все они становятся закрытыми территориями, то есть не будет родительских дней и дополнительных выездов. При этом не исключается, что при стабилизации эпидемиологической ситуации наполняемость может быть увеличена до 75%.

Напомним, что с 5 февраля 2021 года в Ульяновской области внесли послабления в работу организаций отдыха и оздоровления детей. Они смогут работать в очной форме, но при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Изменения также коснулись детских игровых комнат и детских развлекательных центров: их разрешили наполнять наполовину от общей вместимости.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено около 48 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 44 тыс. пациентов (92,6%), скончались 784 человека.

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