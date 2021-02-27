Киев, 27 февраля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Когда украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поделился данными о «восстановлении украинской экономики», некоторые эксперты заподозрили его в излишнем оптимизме. Почему дело может обстоять еще хуже, а Шмыгаль выступит в качестве простого шулера, рассказывает обозреватель Андрей Ганжа.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Программы деятельности украинского кабмина не существует в природе после того, как ее в последний раз не одобрила Верховная рада в июне прошлого года. Для любых министров, которые собираются когда-нибудь отчитываться за результаты своей деятельности, это было бы существенным неудобством, но не для украинских. Недаром глава украинского правительства Денис Шмыгаль продемонстрировал, как используя показатель ВВП, можно отчитаться в «экономическом росте всего» и при этом не сильно погрешить против математики.

А то, что от такого «роста экономики» гражданам страны никакой пользы, так это их, граждан, проблемы. Понимать надо, что такое ВВП и как его можно повысить, ни в коей мере не касаясь производства товаров или услуг. А способ есть. Читайте статью Андрея Ганжи «Своя» арифметика украинского премьера».