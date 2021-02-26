Волгоград, , 13:49 — REGNUM Решение волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ отчислить студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 26 февраля в социальной сети Facebook.

«Думаю, что он не стоит наших комментариев. Самый лучший комментарий — это наше молчание», — пишет Софья К.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что совершивший такой поступок студент учился в вузе уже четыре года. Они уверены, что процесс получения образования не одарил тиктокера интеллектом.

«Учился в серьёзном, престижном вузе 4 года. Почти готовый специалист. Ну и чему научился? Снимать безумные ролики и лайки считать. На это много ума не надо», — считает Никита Ф.

Некоторым пользователям решение руководство учебного заведения показалось излишне жестоким. Они считают, что молодого человека достаточно было отправить на общественные работы.

«Зачем отчислять из ВУЗА? Уже какие-то крайние меры. Да, плохо поступил (молодой, глупый). Направьте на общественные работы, будет уроком», — поделилась своим мнением Ольга К.

Нашлись и те, кто призвал наказать тех людей, кто поддержал поступок тиктокера. Они считают, что танцы на могилах является преступлением.

«Всех, поставивших лайки, отправить той же дорогой, что и … автора. Тут его защищать взялись, дескать, истории не знает. Живущий в Волгограде не знает истории Сталинградской битвы и Мамаева кургана? Он совсем не умеет читать? Как же тогда он доучился аж до конца 4 курса, будущий хозяйственник и управленец !!!», — задаётся вопросом Елена Л.

Напомним, 25 февраля студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.