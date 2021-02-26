Стокгольм, , 21:15 — REGNUM Все больше и больше жителей Швеции, принадлежащих к группе риска, проходят процедуру вакцинации от COVID-19, что начинается сказываться на снижении как темпов распространения коронавируса, так уровня смертности. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Рост числа зараженных в основном наблюдается среди людей в возрасте до 65 лет», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Сейчас в Швеции наиболее высокий уровень охвата при проведении вакцинации наблюдается в домах престарелых, где 83% постояльцев получили одну дозу вакцины, а 70% — прошли полный курс вакцинации.