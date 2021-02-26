Новосибирск, , 13:35 — REGNUM В Новосибирской области прививку от коронавируса поставили уже 59 682 человека. Из них 16 241 новосибирец — двукратно. Ежедневно в регионе прививаются более 4 тысяч человек. Такие данные были озвучены на брифинге оперативного штаба сегодня, 26 февраля.

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По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, на сегодняшний день в ковидных госпиталях свободно порядка 37% коечного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время ещё три новосибирские больницы возобновят работу по основному профилю.

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