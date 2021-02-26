Москва, 26 февраля 2021, 13:35 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен руководителем координационного центра правительства. Его кандидатуру в этой должности утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Как сообщало ИА REGNUM, постановление о создании координационного центра правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 22 февраля. Отмечается, что Центр создан в целях «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций» во время разрешения штатных и нештатных ситуаций.