Москва, 26 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен руководителем координационного центра правительства. Его кандидатуру в этой должности утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

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«Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко», — говорится в сообщении российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о создании координационного центра правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 22 февраля. Отмечается, что Центр создан в целях «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций» во время разрешения штатных и нештатных ситуаций.