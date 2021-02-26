Москва, , 13:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу. Об этом 26 февраля сообщает официальный сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение уже подписано, рассказали в пресс-службе. И пояснили, что теперь ещё за шестью госуслугами можно обратиться в любой МФЦ или в ближайшее подразделение профильного государственного органа. При этом регистрация по месту жительства или адрес фактического проживания не важны.

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Согласно распоряжению, граждане смогут обращаться по экстерриториальному принципу за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также этот способ обращения будет действовать для корректировки сведений на лицевом счёте в Пенсионном фонде и для подачи заявления на парковку для водителей-инвалидов.

Всего, с учётом изменений, граждане России могут получить по экстерриториальному принципу 80 государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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