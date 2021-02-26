Москва, 26 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу. Об этом 26 февраля сообщает официальный сайт правительства России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Инвалидность

Соответствующее распоряжение уже подписано, рассказали в пресс-службе. И пояснили, что теперь ещё за шестью госуслугами можно обратиться в любой МФЦ или в ближайшее подразделение профильного государственного органа. При этом регистрация по месту жительства или адрес фактического проживания не важны.

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Согласно распоряжению, граждане смогут обращаться по экстерриториальному принципу за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также этот способ обращения будет действовать для корректировки сведений на лицевом счёте в Пенсионном фонде и для подачи заявления на парковку для водителей-инвалидов.

Всего, с учётом изменений, граждане России могут получить по экстерриториальному принципу 80 государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.