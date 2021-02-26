Стокгольм, , 14:20 — REGNUM В Риксдаге правительство Швеции вот-вот будет «задавлено» формирующимся большинством оппозиционных партий. Поскольку «Шведские демократы» поддержали предложение о выделении дополнительных средств на уход за пожилыми людьми, теперь в парламенте Швеции сложилось большинство не в пользу правительства. Об этом в своей авторской статье написал ведущий политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Теперь, по его словам, оппозиция может не устоять перед соблазном «утереть нос» правительству страны.

«Год назад оппозиция в Риксдаге сформировала большинство и потребовала от правительства выделения дополнительных средств для направления их в бюджеты муниципалитетов. Теперь, кажется, это происходит снова», — написал Кнутсон.

Напомним, что «Умеренные», «Левые» и «Христианские демократы» представили законопроект о внесении дополнительных поправок в бюджет с предложением о выделении дополнительных 4,35 миллиарда крон, которые пойдут на финансирование домов престарелых.

Как подчеркнул Кнутсон, правительству придется идти на уступки оппозиции, поскольку при принятии бюджета решающее слово останется за парламентским большинством.

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