Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Запись в летние лагеря Екатеринбурга начнётся в 2021 году позднее обычного срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Если в прошлом году запись начиналась с 1 апреля, то теперь её старт передвинули на 15 апреля. До 25 апреля продлится запись в загородные лагеря, с 20 апреля по 12 мая — запись в городские лагеря, а с 25 апреля по 12 мая можно будет записать ребёнка в санатории.

Сведений о стоимости путёвок и продолжительности смен пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге отменили третью смену лагерей из-за подготовки школ к новому учебному году.

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