Красногорск, , 13:36 — REGNUM Число привившихся от коронавируса жителей Подмосковья превысило четверть миллиона. Об этом 26 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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Записаться на вакцинацию в регионе можно на портале госуслуг, по телефону «122», в поликлинике и МФЦ. Для получения прививку при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Как отметил министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, на данный момент в Подмосковье работает свыше 200 пунктов вакцинации от COVID-19.

«Также пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах в торговых центрах или мобильных комплексах, для этого не требуется предварительная запись», — сказала Стригункова.

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