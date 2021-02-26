Омск, , 13:34 — REGNUM Омский областной суд признал законным заочный арест бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда об избрании меры пресечения Солдатовой в виде ареста 26 февраля.

Экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Солдатова в период со 2 апреля по 18 июля 2020 года организовала подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования. Фактическая стоимость была превышена на сумму не менее 103 млн рублей.

В октябре 2020 года Солдатова уехала из России. «На неоднократные вызовы следователя она уклонялась от явки, скрываясь за границей», — говорится в сообщении пресс-службы суда. В январе 2021 года экс-министра объявили в федеральный и международный розыски.

29 января Куйбышевский районный суд избрал Солдатовой меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его срок будет исчисляться с момента её задержания в России или в случае экстрадиции.

Суд апелляционной инстанции оставил постановление Куйбышевского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Солдатова была уволена с поста министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. Её увольнению предшествовал громкий медицинский скандал.

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