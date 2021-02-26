Стокгольм, , 14:09 — REGNUM «Умеренные», «Христианские демократы» и «Левые» согласовали дополнительные поправки к бюджету. Инициативы парламентариев предусматривают дополнительное увеличение расходов на финансирование домов престарелых в размере 4,35 миллиарда крон (€435 млн). Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Пандемия обнажила необходимость усилить оказание услуг по уходу за нашими пожилыми людьми», — заявила представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Как отмечают журналисты, поправки оппозиционных партий нацелены на устранение «острых недостатков, на которые указала специальная комиссия по пандемии коронавирусной инфекции».

Средства предлагается направить на повышение квалификации медперсонала, улучшение условий проживания в домах престарелых и многие другие неотложные задачи.

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