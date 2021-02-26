Мадрид, , 13:33 — REGNUM Прошло почти два месяца с начала исторической кампании вакцинации против COVID-19, и положительные эффекты введенных доз — более 3,2 миллиона на сегодняшний день — среди пожилого населения начинают фиксироваться в Испании. Об этом пишет испанское издание La Razón.

В частности, количество заболеваний среди лиц старше 65 лет уже ниже, чем у населения в целом. Это снижение заболеваемости среди группы пожилых людей по отношению к населению всех возрастов происходит как в так называемых 14-дневных сроках (случаи, диагностированные в этот период), так и в семи днях, что, по-видимому, становится тенденцией. На других этапах пандемии произошло обратное, особенно в первой волне, когда вирус SARS-CoV-2 серьезно поражал группы пожилых людей.

Кроме того, это замедление распространения инфекций среди пожилых людей происходит во всех без исключения автономных сообществах, хотя, по данным Главного управления общественного здравоохранения, оно все еще более выражено в некоторых сообществах. В основных показателях мониторинга коронавируса, которые этот департамент собирает в отчете от 18 февраля, отражен этот разрыв между заболеваемостью на общем уровне и заболеваемостью пожилых людей. В Андалусии, которая в то время находилась в серьезном положении, общая заболеваемость COVID-19 составляла 472 случая на 100 000 жителей. У населения старше 65 лет этот показатель значительно ниже: ровно 402.

В автономном сообществе Валенсия первый показатель достигал 491 случай на каждые 100 000 человек, в то время как у лиц старше 65 лет показатель составлял 418. В Эстремадуре разрыв намного меньше, но он также был. В регионе, управляемом социалистом Гильермо Фернандесом Вара, было зарегистрировано 216 случаев заболеваемости за 14 дней, а среди лиц старше 65 лет сократилось до 210. В Мадриде разница несколько заметнее. Там же общая заболеваемость за 14 дней за анализируемый период составила 594, а среди пожилых — 563. Данные показывают, что эта тенденция наблюдается не во всех провинциях.

В Авиле, например, число заболевших среди пожилых людей все еще выше, чем среди населения в целом (310 по сравнению с 301), а в Касересе происходит то же самое, что и в Сьюдад-Реале, Форментере, Гвадалахаре или Менорке. Уменьшение числа заболеваний среди пожилых людей является результатом мер по ограничению передвижения и контактов, а также благодаря вакцине. Хотя в настоящее время процесс вакцинации идет только для пожилых людей, проживающих в пансионатах, иммунизация этой группы отражена в статистике, соответствующей лицам старше 65 лет. Это сокращение очень важно для снижения смертности, одного из величайших зол на протяжении всей пандемии.

Последний отчет Института охраны здоровья им. Хуана Карлоса III и Национальной сети эпидемиологического надзора о ситуации с COVID-19 в Испании от 17 февраля показывает, что до этого момента влияние третьей волны все еще было заметно. С 10 мая до середины февраля этого года уровень смертности людей старше 80 лет составляет 13,1%, что эквивалентно утверждению, что на каждую сотню инфицированных в среднем умирают 13,1%.

В начале ноября этот показатель едва превышал 9%. Среди населения в целом уровень летальности за тот же период составляет 1,3%. В отчете также отражено, что летальность среди людей в возрасте от 70 до 79 лет достигает 4,3% и снижается до 1,2% среди людей в возрасте от 60 до 69 лет.

Ниже этого возраста процент умерших резко падает. Отсюда исходит важность полного распространения вакцинации, чтобы избежать возможных новых инфекций.