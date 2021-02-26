Курган, 26 февраля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Кургане зафиксировано три случая выхода диких лисиц на окраины города. Об этом сообщает портал «Область 45».

Tambako The Jaguar Лиса

По словам начальника регионального управления по охране и использованию животного мира Алексея Епанчинцева, первый выход произошёл на улице Белинского в микрорайоне Рябково, где местные жители обнаружили на улице мёртвую лису. Затем обитателей садового товарищества «Берёзовая роща» напугала бегающая по участкам лисица. В СНТ «Ясная поляна-2» в тот же день рыжая лесная гостья напала на овчарку. Собаку отвезли в ветклинику.

Выход лисиц к людям Алексей Епачинцев поясняет затянувшимися морозами, двойным слоем наста, который перекрыл кормовую базу лисам. Они выходят к людям не только из-за вероятного бешенства, но и за элементарным пропитанием.

Отмечается, что при контакте с дикой лисой избежать заражения бешенством можно, если поставить прививку в течение 48 часов. По информации Роспотребнадзора по Курганской области, в 2020 году от укусов животных пострадали 2387 жителей региона. Это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Кургане и Шадринске.