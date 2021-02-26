Пенза, , 13:46 — REGNUM В Пензе прокуратура проверила городское социальное управление на законность прекращения выплат одинокой неработающей матери двоих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Выяснилось, что в связи с отсутствием сведений об отце первого ребенка и прекращением у одинокой матери временной регистрации в Пензе до момента оформления постоянной регистрации женщине прекратили выплату ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет за август 2020 года и ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет за август-сентябрь 2020 года. После возобновления выплат задолженность за указанный период женщине не перечислена.

Решение о прекращении выплат было принято незаконно и привело к нарушению прав заявителя и ее детей, так как сведения об отце ребенка не входят в перечень документов, необходимых для назначения и выплаты пособия на ребенка до 16 лет. Отсутствие регистрации не может быть основанием для ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных законодательством РФ, уточняется пресс-службой ведомства.

В результате прокурорского вмешательства женщине в феврале текущего года выплатили недополученные суммы пособий в размере 11 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в середине 2020 года появился социальный портал socpnz.ru. Пензенские родители, не посещая никаких ведомств и не предоставляя справок и документов, могут получить еще одну льготу — ежемесячное пособие в сумме 316 рублей, предназначенное для детей из малообеспеченных семей. Также с помощью портала оформляются выплаты беременным, кормящим женщинам, на детей до трех лет и при рождении двойни и тройни.

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