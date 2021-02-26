Москва, , 13:31 — REGNUM В том, что у предпринимателей падает выручка, нет ничего удивительного, если посмотреть на курс основных валют и показатели реальной продуктовой инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Любая компания, которая работает с импортными товарами, вынуждена пересматривать ценообразование и повышать стоимость продукции, а конечный потребитель уже не всегда может себе ее позволить.

По исследованию «Ромира» за январь цены на товары повседневного спроса выросли на 3% по сравнению с декабрем. То есть у людей банально начинает не хватать денег на те продукты или услуги, которые предлагаются предпринимательским сообществом — включился режим тотальной экономии и страха второй волны кризиса.

Реальные доходы населения по независимым оценкам снизились за 2020 года на 8−10%, при этом цены на продукты первой необходимости выросли на 10−30%.

Проблема сокращения выручки однозначно повлияет на необходимость либо закрывать бизнес, либо переезжать в более дешевые локации, поскольку платить аренду за помещения будет крайне проблематично — покупательская способность населения снизилась за год примерно на 15%, рассчитывать на доходы 2019 года было бы сейчас утопично.

В связи с этим бизнес и ждет новых преференций от государства и, в частности, ФНС. Пока бизнес просто сокращает количество занятых — за прошлый год численность занятых на малых и средних предприятиях (МСП) сократилась до 9,3 млн с 10,5 млн. И каких-то дополнительных льгот, кроме продления программы льготного кредитования бизнеса ждать не стоит.

ФОТ 3.0 — это нужный и правильный кейс помощи предпринимателям, но проблема и предыдущих таких историй была в крайней степени забюрократизированности процесса получения займов. Для оптимизации работы программы стоило бы сделать «службу одного окна», которая в максимально сжатые сроки принимала бы решение о кредитовании предприятия.

От дешевых кредитов с господдержкой не откажется ни одна компания, особенно в сложившейся экономической ситуации, но получение этих денежных средств на данный момент требует слишком много времени и документов, хотя вся необходимая информация есть у ФНС.

В целом, 2021 год не сулит МСП ничего хорошего. По сути, начинается игра на выживание, поскольку ни для кого не секрет, что в большей части тех 10% компаний, которые готовы закрываться, работа в последние год-два велась очень расслабленно и они постепенно отдавали рынок конкурентам, не подстраиваясь под меняющиеся рынки и предпочтения клиентов.

Работа с лояльной аудиторией, развитие сервиса, повышение клиентоориентированности — это ключевые опции для тех предпринимателей, кто хочет остаться на плаву. Конечно, можно рассчитывать, на помощь государства, но проще переформатироваться под новую реальность и начать развиваться в плане перевода бизнеса в онлайн, сокращения издержек.

Представляется, что с закрытием некоторого числа юридических лиц будет и дальше расти количество самозанятых, коих уже насчитывается порядка 1,8 млн.

И если по их статусу и некоторым условиям работы, особенно по части увеличения годовой прибыли и приема на работу других сотрудников, будут внесены изменения, то можно прогнозировать рост их количества как минимум до 2,5 млн к концу 2021 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие, писали СМИ со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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