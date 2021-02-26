Самара, , 13:33 — REGNUM Сильный снег и метель ожидаются в Самарской области. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, ночью 27 февраля в регионе ожидается сильный снег, метель при видимости до 1000 метров, а порывы ветра могут доходить до 18 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сpеды, днем 27 февраля в регионе ожидается потепление до +1°C, при этом может происходить налипание мокрого снега.

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