Кишинёв, , 13:36 — REGNUM Глава «Партии социалистов» Игорь Додон обвинил президента Молдавии Майю Санду в попытке «узурпировать власть». Это заявление он сделал 26 февраля на своем канале в видеохостинге Youtube.

«Каждый фюрер начинал свою деятельность посредством нарушения конституции, пренебрежения к законным нормам и узурпации государственной власти, — сказал Додон. — Если вернёмся назад в историю, нацистский политик заявил: «Мой фюрер — моя конституция». Тогда тоже делили людей на хороших и плохих».

Лидер «социалистов» также обвинил в бездействии послов, представляющих страны Евросоюза. По его мнению, они якобы не критикуют Санду, так как та является их «любимицей». Додон заявил, что из-за действующего президента могут начаться серьезные проблемы в стране.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства. Президент дважды выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу. Парламент оба раза не одобрил кандидата от президента, после этого глава республики может распустить парламент. Но члены «Партии социалистов» заявили, что Санду обязана выдвинуть на пост премьер-министра кандидата, предложенного парламентским большинством и обратились в Конституционный суд. 23 февраля КС признал действия президента противоречащими Конституции. Санду заявила, что не будет выдвигать на пост премьер-министра кандидата от «социалистов».

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