Аккра, , 13:32 — REGNUM В результате лобового столкновения двух автобусов в восточной части Ганы погибли как минимум 16 человек. Об этом 26 февраля сообщает новостной портал MyJoy Online со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что, по данным полиции, ДТП произошло около 01:30 (04:30 мск) возле города Асафо-Акын.

Также указывается, что в результате столкновения есть пострадавшие, которых доставили в медучреждения.

При этом отмечается, что причиной аварии, по предварительной информации, стал неосторожный обгон одним из автобусов на опасном участке скоростного шоссе. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 26 февраля в Бокситогорском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего травмы получили три человека.