Москва, , 13:29 — REGNUM Законопроект о плоской шкале взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Сегодня за сотрудников, которые получают зарплату менее 1,465 млн рублей в год, работодатель платит 22% взносов в Пенсионный фонд. Если доход больше, то сверх этой суммы выплачивается 10%. Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФР одинаково по 22%», — сообщил Миронов.

Известна склонность ПФР выплачивать очень высокие зарплаты некоторым своим сотрудникам и строить под офисы в регионах настоящие дворцы, однако необходимо вводить плоскую шкалу, отметил парламентарий.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.