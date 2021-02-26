Белград, , 13:30 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 3588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 25 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число выявленных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 449 901, а количество смертельных случаев выросло до 4398.

По количеству прививок от COVID-19 на миллион жителей Сербия занимает второе место в Европе и пятое место в мире. Имея 197 472 привитых на миллион жителей Сербия обогнала США, которые вакцинировали 196 470 жителей на миллион граждан.