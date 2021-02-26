Бишкек, 26 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Россия продолжит сотрудничать с Киргизией в военно-оборонной сфере — такие договоренности достигнуты в ходе первого официального визита нового президента республики Садыра Жапарова в Москву. Об этом сообщили в пресс-службы главы Киргизии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс С-300

В частности, речь идет о поставках в ближайшее время зенитно-ракетных комплексов С-300 и ударных беспилотников.

«Это станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как самой Киргизии, так и внешних границ Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркивает пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Сроки и объемы поставок вооружения в страну представитель президента Киргизии не озвучила.