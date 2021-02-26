Ставрополь, , 13:27 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице ребенка. Девочка скончалась в реанимации Ессентукской городской больницы. В рамках дела о причинении смерти по неосторожности изъяты медицинские документы, назначены судебные экспертизы, сообщили 26 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Десятилетняя жительница города Георгиевска 3 февраля была доставлена в больницу Ессентуков в бессознательном состоянии. Не приходя в сознание, ребенок скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информация о гибели ребенка после визита к врачу появилась в соцсетях. Как утверждалось в посте, ребенок с матерью побывали на приеме у врача. После сдачи анализов, которые показали признаки сахарного диабета, спустя двое суток девочка скончалась. Врач якобы не сообщила матери о результатах анализов.

По данному факту проводится проверка прокуратурой региона и министерством здравоохранения.

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