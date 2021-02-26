Душанбе, , 13:26 — REGNUM Условия открытия пропускных пунктов на границе обсудили первые заместители министров иностранных дел Таджикистана и Узбекистана Хусрав Нозири и Фарход Арзиев, сообщает 26 февраля агентство «Азия-плюс».

Издание со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что наземные пункты пропуска могут быть открыты к празднику Навруз. В настоящее время стороны обсуждают условия пересечения границы гражданами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было возобновлено в январе 2021 года. Рейсы между Ташкентом и Душанбе выполняют копании «Узбекистанские авиалинии» и «Сомон Эйр».

Читайте также: Таджикистан и Узбекистан возобновляют авиасообщение