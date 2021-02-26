Пермь, , 13:24 — REGNUM Из аэропорта Перми «большое Савино» 26 февраля состоялся первый международный рейс после отмены ограничений по COVID-19. Утрм самолет Boeing 737−800 авиакомпании Royal Flight направился в Анталью (Турция), сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

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На борту находился 191 пассажир, что составляет 100% загрузки воздушного судна. Чартерные перелеты пока будут только раз в неделю — по пятницам. Летом количество вылетов увеличат.

«Инфраструктура и персонал аэропорта полностью подготовлены к росту объёмов перевозок, и обслуживанию пассажиров и самолётов, направляющихся за рубеж», — заявили в аэропорту.

Стоит отметит, в первой половине марта другие авиакомпании запустят рейсы из Перми в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

С 26 февраля в аэропорту Перми начал работать стационарный пункт забора мазков для тестирования на коронавирус методом ПЦР. Он будет функционировать только в часы прилета международных рейсов.

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