Новосибирск, , 13:23 — REGNUM Депутаты Убинского района Новосибирской области сегодня, 26 февраля, выбрали главу. Им стал Олег Конюк. За его кандидатуру проголосовало 17 депутатов, трое выступили против, пятеро на сессию не пришли.

«Нам было предложено выбрать главу Убинского района из трёх кандидатур. Две из них — чисто номинальные. Третья кандидатура — Олег Конюк. Я проголосовал против, — прокомментировал сайту VN.ru выборы депутат от оппозиции Николай Шудрик. — В нашем районе последние несколько лет ничего не меняется. Нет экономического роста. Только упадок. Сам же Конюк только обещает, но на деле ничего не происходит».

Вновь избранный глава района Олег Конюк будет занимать эту должность ближайшие пять лет.