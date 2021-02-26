Мурманск, , 13:21 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 85 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе. По данным штаба, в Мурманске число заболевших пополнили 52 человека. Случаи заболевания выявлены также в Мончегорске, Североморске, Кольском, Кандалакшском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 918 человек.

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За сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, с начлаа пандемии — 937.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 20 тысяч человек.