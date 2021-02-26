Москва, , 13:20 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая «Единая Россия» предложила на уровне закона разрешить применение препаратов офф-лейбл при лечении онкобольных детей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

«Предлагаю внести в закон об охране здоровья граждан изменения, которые позволят установить процедуру использования препаратов офф-лейбл при лечении онкобольных детей, чтобы дать возможность врачам обоснованно и оперативно действовать в пользу пациента», — предложила Яровая в ходе заседания экспертного совета.

Она обратила внимание на то, что проблема препаратов офф-лейбл не решается на протяжении длительного времени, создавая сложности в лечении.

«Наша задача не просто услышать врачей, а прийти к конкретному решению и внести изменения в законодательство», — сказала депутат.