26 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

В центре внимания социальных сетей в Республике Крым на уходящей неделе 22–26 февраля оказалась ситуация с застройкой Форосского парка в Ялте, снегопады, накрывшие полуостров, и седьмая годовщина митинга у стен Верховного Совета Крыма — начала Крымской весны.

Зоя Емельянова, , 14:51 — REGNUM В центре внимания социальных сетей в Республике Крым на уходящей неделе 22−26 февраля оказалась ситуация с застройкой Форосского парка в Ялте.

Форосский парк Kamelot

Местные жители забили тревогу из-за строительных работ, которые ведутся на территории парка. Жители опасаются, что парк застроят «элитными» коттеджами, а местные потеряют возможность посещать этот парк. Минприроды Крыма тогда же заверило жителей, что на территории парка строят детский оздоровительный лагерь, а на вырубку деревьев получено разрешение — часть заменят, часть деревьев пересадят. Ситуацию 25 февраля в соцсетях прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом: Крымские власти объяснили застройку Форосского парка

«Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей. Более того, если сегодня после встречи с представителями власти под руководством моего помощника Юлии Михайловны Жуковой у жителей Фороса останутся вопросы — готов лично встретиться с инициативной группой», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Правда, пользователи сетей не впечатлились заявлениями властей и уверены, что Форосский парк будет потерян для жителей.

Форосский парк Kamelot

«Что-то не верится, что будет свободным доступ ((. Уже позакрывали все парки. Везде частная собственность. Изначально вход для местных — беспрепятственный, а потом — частная собственность, вход запрещен. Алуштинский санаторий МО, всю жизнь местные проходили через парк, там выросли мы и наши дети. Огромный микрорайон отрезан от моря. Теперь в обход вдоль забора, лавируя между движущим транспортом. И так происходит с каждым парком, который ушёл в частные руки. Форос, скорее всего, не будет исключением. К сожалению…», — написала в комментариях к посту главы Крыма одна из пользователей.

«В Ялте в Приморском парке тоже проход-то для людей есть, только парка почти не осталось, сплошь дома… Нельзя в парках строить», — считает другая жительница Ялты.

«Вот и в Партените все доступы к морю заблокированы санаториями. Один маленький загаженный городской пляж. В парки не пускают тоже. Не верится, что что-то будет для людей. Значит, и в Форосский парк крымчанам не попасть скоро будет», — отмечает участник обсуждения.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Разъясните, туда будут пускать по паспортам с Форосской припиской? Или, как раньше, просто приехал и прошел?» — откликнулись пользователи на слова о том, что «местные» смогут проходить в парк беспрепятственно.

Не осталась в стороне от конфликтной ситуации и депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия»). В своих соцсетях она сообщила, что в связи с застройкой Форосского парка и вырубкой там деревьев направила депутатские запросы в Генпрокуратуру и Министерство природного надзора России.

«По поводу деревьев отмечу, что им около 120 лет — это огромные крымские сосны, ели, можжевельники, кипарисы… И их вырубка под оправдание «пересадить или посадить вместо них другие деревья (саженцы)», на мой взгляд, является варварством и дикостью по отношению к природе. В связи с общественным негативным резонансом и огромным желанием сохранить наше вековое достояние, которое с 1834 года создавалось и пережило переворот 1917 года, Великую Отечественную войну и другие события нашей истории, оставаясь нетронутым, попросила провести проверку с моим участием», — написала Поклонская.

Наталья Поклонская Duma.gov.ru

Об этом: Поклонская возмутилась вырубкой Форосского парка

Ещё одна важная тема этой недели — седьмая годовщина Крымской весны, которую широко отмечают на российском полуострове. 26 февраля в регионе отметили годовщину мирного митинга у стен Верховного Совета и вспомнили жертв бойни, устроенной экстремистами.

«26 февраля 2014 года — особая, поворотная дата в новейшей истории Крыма. Сегодня мы вспоминаем о митинге, который прошел в этот день у стен Верховного Совета Крыма. Тысячи крымчан по призыву партии «Русское Единство» и других пророссийских сил вышли к стенам Верховного Совета, чтобы заявить о решительном неприятии государственного переворота в Киеве. У нас не было и не могло быть ничего общего с бесноватой майданной толпой, с нацистами, захватившими власть на Украине. День 26 февраля ясно показал всем, что ждет крымчан, если наш полуостров останется в составе Украины: гражданская война, беззаконие и репрессии. Можно сказать, что в этот день Украина окончательно потеряла Крым, и мятежники сделали для этого всё возможное», — написал в «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом: В Крыму отмечают седьмую годовщину митинга у стен Верховного Совета

«Спасибо большое за то, что Крым РОССИЯ!» — откликнулись в соцсетях крымчане.

«Спасибо и низкий поклон! Было страшно!» — вспоминают жители события семилетней давности.

Флаги России и Крыма Minsvyaz.ru

В числе главных тем, обсуждавшихся в соцсетях на этой неделе, стала погода. Сильные снегопады, накрывшие регион 18−19 февраля, доставили немало беспокойства коммунальщикам и дорожным службам: непогода почти на сутки парализовала движение по трассе «Таврида», а движение по Крымскому мосту пришлось закрыть впервые с момента его запуска. Но в то же время зима, с опозданием пришедшая в регион, доставила и немало радости жителям.

«Ура! Снег!!!» И мы радостно с племянником побежали в нём валяться. «С чего такая радость?» Это уже спросил у меня мой друг из Нижнего. И, помолчав, добавил: «У меня его ещё куча валяется в огороде. Приезжай, валяйся сколько хочешь». Определённо, я люблю снежную зиму. И лыжи у меня простаивали сколько лет только потому, что попросту не было в Крыму толком снега. А сейчас он есть. Хотя бы и на Ай-Петри. Пересматривая фотографии, я возвращаюсь мыслями опять туда и получаю от этого удовольствие», — такой пост 25 февраля появился в группе «Крым» в соцсети «ВКонтакте».

Крымчане и гости полуострова активно делятся в социальных сетях сказочно красивыми фотографиями зимнего Крыма — замерзших водопадов, занесенных снегом горы Ай-Петри и городов Южного берега Крыма.

https://www.instagram.com/p/CLjvd_8phc0/

Нашлись и те, кто устал от зимы и всеми силами хочет приблизить наступление лета.

«Хватит снега!!! У меня чеснок замёрз в огороде», — жалуется крымчанка в паблике «Доска позора Крым».

Снегопад в Крыму 82.mchs.gov.ru

Жалуются жители и на работу коммунальных служб, в том же паблике «Доска позора Крым» появился возмущенный пост:

«Неужели работникам ЖКХ и дорожным работникам настолько сильно наплевать на людей и на состояние улиц и дворов?! Неужели так трудно обработать дорожки и тротуары?! Что, песок закончился!!! Или в прикол наблюдать за тем, как люди пытаются маневрировать на скользких дорогах во дворах, на тротуарах, падают, травмируются!!!»

Правда, автор поста не нашёл поддержки — пользователи предложили ему взять лопату и мешок песка и помочь дворникам.