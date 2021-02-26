Обнинск, Калужская область, , 13:54 — REGNUM Новая видеоэндоскопическая система, установленная в клинической больнице № 8 Обнинска Калужской области, открывает перспективы в диагностике и проведении эндоскопических хирургических операций при новообразованиях желудочно-кишечного тракта и выявления онкологии на ранних этапах. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения

По словам заведующего отделением эндоскопии больницы Олега Долженко, в частности, на новом оборудовании в отделении выполняют малоинвазивную процедуру эндоскопического лигирования расширенных вен пищевода, что предотвращает кровотечение, которое может стать фатальным для пациента. Ранее подобные операции в Обнинске не выполнялись и пациентов с подобными патологиями пищевода были вынуждены направлять в Москву.

«Также мы можем удалять новообразования желудочно-кишечного тракта до пять сантиметров в диаметре, выявлять онкологию на ранней стадии, диагностировать и лечить другие серьезные патологии. И делать все очень точно. Для пациентов это бесплатно — диагностика и лечение оплачивается по полису ОМС», — сказал Олег Долженко.

Уникальное диагностическое эндоскопическое оборудование приобретено за счёт средств, выделенных Федеральным медико-биологическим агентством России.

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