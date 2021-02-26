В больнице Обнинска установили систему раннего выявления онкологии
Обнинск, Калужская область, 26 февраля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Новая видеоэндоскопическая система, установленная в клинической больнице № 8 Обнинска Калужской области, открывает перспективы в диагностике и проведении эндоскопических хирургических операций при новообразованиях желудочно-кишечного тракта и выявления онкологии на ранних этапах. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения
По словам заведующего отделением эндоскопии больницы Олега Долженко, в частности, на новом оборудовании в отделении выполняют малоинвазивную процедуру эндоскопического лигирования расширенных вен пищевода, что предотвращает кровотечение, которое может стать фатальным для пациента. Ранее подобные операции в Обнинске не выполнялись и пациентов с подобными патологиями пищевода были вынуждены направлять в Москву.
Уникальное диагностическое эндоскопическое оборудование приобретено за счёт средств, выделенных Федеральным медико-биологическим агентством России.