Москва, , 13:18 — REGNUM К лету 2021 года в Москве планируют начать реконструкцию двух транспортных развязок. Об этом 26 февраля сообщил журналистам вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Работы начнутся на пересечениях улицы Липецкая и улицы Верхние Поля с Московской кольцевой автодорогой (МКАД). По словам заместителя мэра, сейчас завершается разработка документации, а в активную фазу строительство перейдёт во втором квартале.

Бочкарёв напомнил, что в столице уже идёт реконструкция развязок МКАД — Алтуфьевское шоссе и МКАД — Осташковское шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, монолитные работы на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершены на 92%.

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