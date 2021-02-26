Москва, , 13:18 — REGNUM Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание для президента России Владимира Путина от главы республики Ашрафа Гани.

Так, во время встречи в Москве Атмар заявил, что Ашраф Гани лично хотел бы передать и выразить благодарность Путину «за то содействие и помощь, которые Москва оказывает Кабулу и народу на протяжении последних двадцати лет».

Атмар добавил, что Афганистан является дружественной страной, которая хотела бы дружить с Россией и с российским народом.

«Мы также хотели бы открыть совершено новую страницу во взаимоотношениях между нашими государствами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 февраля, в Москве проходит встреча российского и афганского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мохаммада Ханифа Атмара.

Москва «уделяет особое внимание продвижению процесса национального примирения в Афганистане», стремясь к тому, чтобы многолетнему вооружённому конфликту в республике был положен конец.