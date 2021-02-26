Бишкек, , 13:16 — REGNUM Прежние руководители Киргизии не давали народу шансов на юридический механизм смены власти, устроив массовые фальсификации на парламентских выборах. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в интервью «Российской газете».

«Люди были вынуждены силой свергать такую бессовестную власть. Мой предшественник, президент Сооронбай Жээнбеков, казалось, жил в своем собственном мире, оторванном от реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ», — добавил он.

То, что за последние 30 лет в Киргизии уже трижды свергали президента и правительство, новый глава киргизского государства объяснил тем, что «все страны проходят через подобные исторические испытания».

»Не последнюю роль в провоцировании нестабильности играют и внешние силы. Тем не менее, насколько бы ни было сильным воздействие внешних сил, любая власть в первую очередь рушится впоследствии совершения собственных ошибок», — резюмировал Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а уже на следующий день недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президента и правительства.