Москва, , 14:35 — REGNUM В России, вероятно, нет ни одного человека, который никогда не слышал о Горбушке. Это место когда-то было настоящей Меккой меломанов, ценителей хорошего кино и любителей самых современных гаджетов. Со временем, «Горбушкин двор» стал центром притяжения различных сообществ по интересам — фанатов комиксов, клуба филофонистов, техногиков и многих других. Несмотря на то, что расцвет интернета подарил людям возможность общаться, не выходя из дома, здесь в офлайне встречались даже те, кто использовал возможности получения услуг онлайн до того, как это стало мейнстримом. То есть, до пандемии.

Мы поговорили с управляющим директором «Горбушкиного двора» Александром Волковым о том, как гипермолл пережил пандемию и какие у торгового центра планы на будущее

— Александр, как отразилась пандемия на вашей работе? Пришлось ли вам закрыться? Много ли закрылось магазинов?

— Для нас, как и для любого бизнеса, работающего в офлайне, пандемия стала настоящим испытанием. Ограничительные меры и общее настроение в обществе привели к временному снижению посетителей на 30%, как, впрочем, и у всех без исключения торговых центров в Москве. К счастью, ограничения постепенно снимают, люди привыкли к новым реалиям и сейчас мы видим, что посетители постепенно возвращаются в гипермолл. К сожалению, часть бизнесов не пережила пандемию и определенный процент торговых площадей освободился. Однако во время пандемии мы разработали новую концепцию развития, которая позволит привлечь новых партнеров на вакантные места.

— Расскажите подробнее про эту концепцию. В чем она заключается?

— Наша концепция строится на расширении товарных групп, представленных в гипермолле. Мы провели анализ окружающей нас инфраструктуры и новых жилых комплексов и пришли к выводу, что нигде поблизости нет ни одного торгового центра, который мог бы предложить своим посетителям большой выбор товаров категории «Дом и ремонт». Жители недавно сданных ЖК, а также собственники квартир и апартаментов в строящихся объектах вынуждены ездить в торговые центры на юге Москвы или за МКАДом. Таким образом, если в «Горбушкином дворе» появятся товары для дизайна и ремонта, собственники без малого трех миллионов квадратных метров нового жилья в радиусе 3 километров от нас создадут естественный спрос. Мы планируем выделить под мебель и товары DIY до 10 тысяч квадратных метров торговых площадей к 2024 году и за счет этого увеличить проходимость на 20−30%

— То есть, «Горбушкин двор» превратится в строительную ярмарку? А как же традиции, электроника и все остальное?

— Мы не собираемся уходить от истоков, «Горбушкин двор» — это, в первую очередь, место, где вы можете приобрести любую технику и все, что с ней связано. Мы планируем не сменить ассортимент представленных у нас товаров, а расширить его. «Горбушкин двор» останется местом, где сосредоточены все самые современные технические новинки, гаджеты электроника, бытовая техника и аудио-, видеозаписи на любых носителях.

— Кстати, об истоках. В «Горбушкином дворе», сколько я себя помню, всегда собирались представители всевозможных субкультур и клубы по интересам, проводились концерты и презентации новых альбомов. Как с этим обстоят дела сейчас?

— Многие клубы, в том числе и, фактически прародитель известной всем Горбушки — клуб филофонистов, существуют и по сей день. Конечно, из-за пандемии нам пришлось отменить все мероприятия, начиная с апреля прошлого года. Однако буквально на днях, 28 февраля, наш медиахолл снова откроет двери для посетителей. Здесь состоится фестиваль интеллектуальных игр «Студень 2021», который на протяжении уже трех лет в качестве места проведения выбирает «Горбушкин двор». В нем примут участие 45 команд из 15 регионов России — от Калининградской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. В дальнейшем мы планируем проводить различные мероприятия в нашем концертном зале не реже, чем раз в месяц.

— Судя по всему, у вас достаточно далекоидущие планы. В то же время в интернете легко найти информацию о том, что вас вот-вот снесут.

— Такие слухи действительно есть, однако они не соответствуют действительности. Чтобы разобраться в этом, необходимо пояснить, откуда они появились. Какое-то время назад московские власти рассказали о том, что на месте завода «Рубин» будет построено жилье. СМИ восприняли это заявление так, как будто «Горбушкин двор» снесут уже в самое ближайшее время. На самом же деле, было всего лишь изменено назначение земли — с промышленного до жилого и торгового. Это не значит, что здесь тут же начнется некая стройка, это означает лишь то, что на территории бывшего завода «Рубин» теперь можно теоретически построить жилье. А когда это произойдет — неизвестно. Все иллюстрации, которые вы могли видеть в интернете, являются частями предпроектной документации и иллюстрируют одну из концепций развития территории. Такие концепции разрабатывались и раньше. Например, была идея построить в самом центре Горбушки многоэтажное офисное здание. Но идея так и не была воплощена в жизнь. Зная естественные циклы аналогичных проектов, мы можем с уверенностью сказать, что какие-либо работы по строительству не начнутся раньше, чем через несколько лет. До этого момента «Горбушкин двор» будет функционировать в обычном режиме. Более того, пока неясно, в каком формате будет согласован проект и какая инфраструктура в него войдет. В него будет интегрирован торговый комплекс, куда, вероятно, смогут переместиться наши арендаторы.