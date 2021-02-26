Москва, , 13:16 — REGNUM Разговоры о введении в России единых паспортов вакцинации пока преждевременны, но соответствующее намерение ЕС требует изучения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 26 февраля журналистам.

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«Пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков и добавил, что российским властям «предстоит проанализировать» подобное общее понимание и договорённости в Евросоюзе.

Если электронные сертификаты вакцинации действительно введут в ЕС, Россия будет контактировать с европейцами по этому поводу. Это достаточно важная тема, заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации.

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