Москва, , 13:15 — REGNUM В Кремле не знают о возможном уведомлении со стороны США об авиаударе по территории Сирии, поскольку такие контакты являются прерогативой военных ведомств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не могу ответить на ваш вопрос, потому что контакты идут по линии военных. Я не располагаю такой информацией. По линии военных осуществляются оперативные контакты», — сказал Песков.

По его словам, Россия внимательно мониторит ситуацию в Сирии и находится в регулярном контакте с коллегами из этой страны.